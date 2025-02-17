TUSAŞ paylaştı: Kalbimize kazınan bir KAAN

Türkiye, havacılık alanında tarihi başarılara imza atmaya devam ediyor...Yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazan Türkiye'nin gururu KAAN ise ilgi odağı oluyor, olmaya devam ediyor ve edecek gibi de duruyor.Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) milli muharip uçağı 'KAAN' paylaşımı çok konuşuldu.Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşım, TUSAŞ tarafından X üzerinden yayınlandı.Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın 3'üncü uçuşu için testler başarıyla sürerken TUSAŞ, paylaşımında gerçekleşen teste ait görüntülere yer verdi.Görüntülerde, yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın uçuş anları yer alıyor.TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Göklere yazılan bir adımız, kalbimize kazınan bir KAAN'ımız var.