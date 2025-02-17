Konya'da kadına şiddet! Pes dedirten olay: Şikayette bulunacak mı?

İnanılmaz olay, geçtiğimiz 4 Şubat günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde yaşandı. A.T.S., işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi.F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S'de 'Senin sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., daha sonra elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti.Bu esnada arkasından gelen F.H., tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. Yüzüne çok sayıda darbe alan A.T.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine F.H., genç kadını dövmeyi bırakıp, tuvaletten çıkıp gitti.İŞ ARKADAŞINA KISKANÇLIK DAYAĞIBir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı.Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu.Ben hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi. Şikayetçiyim" dedi.F.H'nin ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.