Emine Erdoğan: 'Kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükselteceğiz'

Kadınların ekonomideki gücünü ve girişimcilik dünyasındaki başarılarını görünür kılmak, onları cesaretlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nin dördüncüsü bugün İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü, İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende yapılan konuşmaların ardından ödüle layık görülen kadın girişimcilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılım gösterdi.Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, 'Türkiye kadınların her dönemde sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri 13. yüzyıla kadar uzanır. Biz kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan, ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Hükümetimiz ilk günden bu yana, kadınların her alanda yücelmesi için örnek politikalar geliştirmiştir. Kadın istihdamının artmasını teşvik etmiştir.TÜİK verilerine göre 2014 yılında yüzde 26'larda olan kadın istihdam oranı, 2024 Aralık ayı itibariyle yüzde 31,6'ya yükselmiştir. 2028 yılında bu oranı yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi hep birlikte başaracağız. Kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorundayız. Bugün dünya kadın liderliğinin önemini tartışıyor.Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı olarak ilan etti. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü aile toplumun ruhu ve lokomotifidir. İş ve aile, kadınların arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı. Bu çatışmayı ortadan kaldıracak, aile hayatını muhafaza edecek uygulamaların sayısını mutlaka artırmalıyız. Hükümetimiz bu konuda iyileştirici adımlar atmıştır' dedi.