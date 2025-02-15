Samsun'da 22 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Samsun'da suçlulara göz açtırılmıyor.Bu kapsamda da İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Hakkında, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplamda 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.’nin her gün farklı adreslerde kalarak saklandığı belirlendi.Ekipler, S,.B’yi kaldığı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.