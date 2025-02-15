Samsun'da 22 yıl hapisle aranan firari yakalandı
22 yıl 2 ay 22 gün hapisle aranan 38 yaşındaki S.B.isimli şahıs, JASAT’ın düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezevine gönderildi.
Samsun'da suçlulara göz açtırılmıyor.
Bu kapsamda da İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
SAKLANDIĞI EV BELİRLENDİ
Hakkında, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplamda 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.’nin her gün farklı adreslerde kalarak saklandığı belirlendi.
EVE BASKIN DÜZENLENDİ
Ekipler, S,.B’yi kaldığı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.