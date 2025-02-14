O bölge korkutuyor! Vatandaş o konuda uyarıldı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceğinden dolayı karla kaplı yüksek kesimlerde ise yaşanabilecek çığ ve buzlanma riskinden dolayı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yağışlı hava etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batman, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışın zaman zaman kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar birikimi nedeniyle çığ riski bulunuyor. Özellikle Kaçkar Dağları ve Zigana Geçidi gibi yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.BUZLANMA VE DON UYARISIYapılan uyarıda; Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde ve yüksek rakımlı geçitlerinde ise buzlanma ve don riski bekleniyor. Özellikle Trabzon-Gümüşhane, Rize-İspir ve Artvin-Ardahan yollarında sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği ve zincir kullanımına özen göstermesi gerekiyor' ifadelerine yer verildi.