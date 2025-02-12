Zelenskiy: Avrupa, ABD olmadan Ukrayna'nın güvenliğini garanti edemez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiliz basınına konuştu. Ukraynalı lider, Avrupa'nın Amerikalılar olmadan güvenlik garantisi verebileceğini söyleyenlerin olduğunu fakat kendisinin buna katılmadığını dile getirerek, “ABD'siz güvenlik garantileri gerçek güvenlik garantileri değildir” dedi.Zelenskiy, ülkesinin müzakereye hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın bunu güçlü pozisyondan yapmasını istediğini bildirdi. Zelenskiy, Trump'ı ikna etmek için Amerikan şirketlerine kazançlı yeniden inşa sözleşmeleri ve yatırım imtiyazları teklif edeceğini kaydederek, “Ukrayna'yı kurtarmak için bize yardım edenler, Ukraynalı işletmelerle birlikte kendi işletmeleriyle Ukrayna'yı yenileme şansına sahip olacaklar. Tüm bunları ayrıntılı olarak konuşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.