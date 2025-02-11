İstanbul'da kar çilesi: Yollar buz pistine döndü, kazalar art arda geldi
İstanbul'da kay yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sayısız kaza meydana gelirken birçoğu da kameralara yansıdı.
İstanbul'da kar yağışı şehri etkisi altına aldı.
Her geçen dakika kar yağışı yoğunluğu artarken şimdiden birçok ilçede eğitime ara verildi.
YOLLARDA KAR KAOSU
Çocukları mutlu eden kar, sürücüleri ise büyük bir çilenin ortasında bıraktı.
Kara hazırlıksız yakalanan şehirde yollarda kaos baş gösterdi.
KAZALAR ART ARDA GELDİ
Karın etkisiyle buz pistine dönen yollarda art arda kazalar yaşandı. Karlı yolda yaşanan feci kazalardan bazıları kameraya da yansıdı.
Çok sayıda kazanın yaşandığı İstanbul'da kazalar küçük yaralanmalarla atlatılırken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.
Her geçen dakika kar yağışı yoğunluğu artarken şimdiden birçok ilçede eğitime ara verildi.
YOLLARDA KAR KAOSU
Çocukları mutlu eden kar, sürücüleri ise büyük bir çilenin ortasında bıraktı.
Kara hazırlıksız yakalanan şehirde yollarda kaos baş gösterdi.
KAZALAR ART ARDA GELDİ
Karın etkisiyle buz pistine dönen yollarda art arda kazalar yaşandı. Karlı yolda yaşanan feci kazalardan bazıları kameraya da yansıdı.
Çok sayıda kazanın yaşandığı İstanbul'da kazalar küçük yaralanmalarla atlatılırken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.