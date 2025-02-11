İstanbul'da kar çilesi: Yollar buz pistine döndü, kazalar art arda geldi

İstanbul'da kar yağışı şehri etkisi altına aldı.Her geçen dakika kar yağışı yoğunluğu artarken şimdiden birçok ilçede eğitime ara verildi.Çocukları mutlu eden kar, sürücüleri ise büyük bir çilenin ortasında bıraktı.Kara hazırlıksız yakalanan şehirde yollarda kaos baş gösterdi.Karın etkisiyle buz pistine dönen yollarda art arda kazalar yaşandı. Karlı yolda yaşanan feci kazalardan bazıları kameraya da yansıdı.Çok sayıda kazanın yaşandığı İstanbul'da kazalar küçük yaralanmalarla atlatılırken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.