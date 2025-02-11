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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük tarifesi getiren kararları bugün imzaladı. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri yeniden artırdı. Tarifelerin küresel dezenflasyon sürecinde gelmesi piyasaları endişelendiriyor. Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.

Ekleme: 11.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük tarifesi getiren kararları bugün imzaladı. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri yeniden artırdı. Tarifelerin küresel dezenflasyon sürecinde gelmesi piyasaları endişelendiriyor.

Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.

Gram ve ONS altın yeni güne rekorla başladı

Gram altın 3,379 TL

Çeyrek altın 5,575 TL

Yarım altın 11,151 TL

Cumhuriyet altını 22,893 TL

ONS altın 2,920 dolar