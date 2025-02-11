Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük tarifesi getiren kararları bugün imzaladı. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri yeniden artırdı. Tarifelerin küresel dezenflasyon sürecinde gelmesi piyasaları endişelendiriyor. Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük tarifesi getiren kararları bugün imzaladı. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri yeniden artırdı. Tarifelerin küresel dezenflasyon sürecinde gelmesi piyasaları endişelendiriyor.
Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.
Gram ve ONS altın yeni güne rekorla başladı
Gram altın 3,379 TL
Çeyrek altın 5,575 TL
Yarım altın 11,151 TL
Cumhuriyet altını 22,893 TL
ONS altın 2,920 dolar
Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.
Gram ve ONS altın yeni güne rekorla başladı
Gram altın 3,379 TL
Çeyrek altın 5,575 TL
Yarım altın 11,151 TL
Cumhuriyet altını 22,893 TL
ONS altın 2,920 dolar