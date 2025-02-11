Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük tarifesi getiren kararları bugün imzaladı. Bu da küresel ticarete yönelik endişeleri yeniden artırdı. Tarifelerin küresel dezenflasyon sürecinde gelmesi piyasaları endişelendiriyor. Bu gelişmeler altına rekor serisi getirdi.