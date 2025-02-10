İstanbul'da motokuryeyi ezen sürücü tutuklandı

Pendik’te aynasını kıran motokuryeyi ezerek ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Vedat K. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

İstanbul, kan donduran bir trafik tartışmasına sahne oldu.



Pendik’te 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.



Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürdü.



MOTOKURYEYİ EZDİ



Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.



"OLAY ÇETE HALİNDE İŞLENMİŞTİR"



Şüpheli Vedat K. hakimlikteki ifadesinde, "Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı.



"MOTORCULAR BENİ TAKİP ETTİ"



Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı.



"KASITLI ŞEKİLDE ÜZERİNE SÜRMEDİM"



Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedim" ifadelerini kullandı.



"DURMASINI VE TUTANAK TUTMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"



Hastanede tedavisi devam eden motosikletli kurye Fatih F. yaşadıklarını anlattı. "Bu canilikten başka bir şey değil” diyen Fatih F., “Olay oradan ibaret değil, olayın öncesi var. Öncesinde şahıs aracıyla bana arkadan çarpıyor. Ben ona durmasını ve tutanak tutmamız gerektiğini söylüyorum. İlk aşamada benim motorumun aynası ve ayaklığı kırılıyor.



Tekrar yanına yanaştığımda tekrar küfrederek camını kapatıyor ve kaçıyor. Ben de bu sefer onun sağ aynısını kırıyorum. O da birden gaza basarak hiç beklemediğim bir şey yapıyor ve beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım." dedi.



"9 KIRIĞIM VAR"



Fatih F. sözlerinin devamında ise "Kaburgalarımda ikisi parçalı 9 kırığım var. Akciğerim sönük... Karaciğerimde yırtık var, kanamam var. Hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor. Ameliyat durumum da belli değil" ifadelerini kullandı.