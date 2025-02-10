Denizli'de iki tır kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Acısu mevkiinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 CGK 031 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı.Orta refüjü aşarak diğer şeride geçen tır, N.K.'nin kullandığı 45 KB 0417 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından iki tırda bulunan yaralıların olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonucunda 2 tır da hurdaya dönerken, sürücülerden A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip karşı yönde gelen tıra çarptığı anlar yer aldı.