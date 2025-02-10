Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasından önce Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:'5 yıl sonra tekrar Malezya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Her gelişimizde kendimizi evimizde, kardeşlerimizin arasında hissediyoruz. Kıymetli dostlar Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen dost ve ortaktır.

Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buralara geldi. Hamdolsun o günler ülkemizde geride kaldı. 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz.