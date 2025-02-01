Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA °C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 10°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 12°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 4°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu ve açık