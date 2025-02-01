Bakan Yerlikaya duyurdu! 13 ilde 'Hücre-7' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında 'hakkınızda icra davası var' diyerek vatandaşları dolandıran, elebaşılığını C.A.’nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.Bu operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı. 61’i tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi.Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu bilgileri paylaştı:"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu;-Ruhsatsız tabancalar,-Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,-Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile-Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."