Samsunlu şehit polis, dualarla uğurlandı

Şehit polis Emre Albayrak için Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.Törende şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından helallik alındı ve cenaze namazı kıldırıldı.Törenin sonunda özel harekat polisleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Arnavutlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.Törene şehidin annesi Aslıhan Albayrak, babası Ramazan Albayrak, eşi İrem Albayrak ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden polis ekiplerine açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.