Büyükçekmece’de denize ateş açtı! 'Ses terapisi' paylaşımı pahalıya patladı!

Büyükçekmece’de bir şahıs denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaştı. Tespit edilen paylaşımın ardından şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 9.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 9.12.2025 - 11:20 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Büyükçekmece’de denize ateş açtı! 'Ses terapisi' paylaşımı pahalıya patladı!Akılalmaz olay geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada ' Ses Terapisi' yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan C.Y.G. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.