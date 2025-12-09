Bursa'da taksi şoförü iyi niyetinin kurbanı oldu! 'Fenalaştım bana su al' dedikten saniyeler sonra...

Mudanya istikameti üzerindeki bir benzin istasyonunda duran 16 T 0853 plakalı ticari taksi, S.A. tarafından gasp edilerek kaçırıldı. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçerken, S.A.'nın Mudanya istikametinden Ankara yönüne doğru kaçtığı belirlendi.PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPTIŞüpheli, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'na ulaştığında ara sokaklara girerek kaçışı sırasında park halindeki 3 araca çarptı. Mahalle içlerinde tehlikeli şekilde ilerleyen S.A., polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.TAKSİ ŞOFÖRÜNE 'FENALAŞIM, BANA SU ALSANA' DEDİKTEN SONRA...Edinilen bilgilere göre, 16 T 0853 plakalı taksiyi gasbederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçan S.A.'nın, olaydan hemen önce şoföre 'Fenalaştım, bana su alsana' dediği belirlendi.Su almak için benzinlikte duran merhametli şoförün markete yönelmesinin ardından S.A.'nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçtiği, geriye doğru manevra sırasında arkasındaki 16 NVR 25 plakalı araca çarptığı ve ardından taksiyi hızla olay yerinden kaçırdığı kaydedildi.Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, şüpheli araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi hızla çevreleyen polis ekipleri, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.