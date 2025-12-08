  • USD: 42,47 - 42,55
Bursa'da Meydan Muharebesi!

Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansırken bazıları, kendini korumak için kaskla kavgaya dahil oldu.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

KAVGAYA ÇEVREDEKİ VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı.

Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, tarafların bazıları korku dolu kavgayı ufak sıyrıklarla atlattı.