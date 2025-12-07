  • USD: 42,36 - 42,44
Altın Düşüşe Geçti!

Altın fiyatları son dakika haberleri hafta sonu dahil yakından takip ediliyor. Yıl sonuna doğru kazançlarını değerlendirmek isteyenler canlı altın fiyatı üzerinden anlık grafiği inceliyor. Altın fiyatları yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirme kararına yönelik pozisyon alması ile perşembe günü bir miktar düştü. Peki, 7 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları

Altın Düşüşe Geçti!Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bu hafta boyunca dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonunda aşağı yönlü bir grafik izliyor. Bugün piyasalar kapalı olurken altın fiyatlarındaki son fiyatlar merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.196,02

Satış: 4.199,54

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.745,37

Satış: 5.746,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.192,59

Satış: 9.395,08

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 36.770,35

Satış: 37.465,41

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.653,00

Satış: 37.883,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 36.770,35

Satış: 37.465,41

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.327,72

Satış: 18.790,17

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 38.285,57

Satış: 39.251,78