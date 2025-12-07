Altın Düşüşe Geçti!

Altın fiyatları son dakika haberleri hafta sonu dahil yakından takip ediliyor. Yıl sonuna doğru kazançlarını değerlendirmek isteyenler canlı altın fiyatı üzerinden anlık grafiği inceliyor. Altın fiyatları yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirme kararına yönelik pozisyon alması ile perşembe günü bir miktar düştü. Peki, 7 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları