'Bana ders oldu'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz ay ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.Bu operasyon kapsamında da gözaltına alınan isimlerden birisi Birce Akalay'dı.Gözaltına alındıktan sonra yapılan uyuşturucu testi de pozitif çıkan Akalay, ehliyetini de kaptırdı.Birce Akalay, alkollü araç kullanırken yakalandı.Beşiktaş bölgesinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplerin yaptığı kontroller sırasında oyuncu Birce Akalay'ın aracı da radara takıldı.Polislerin yaptığı alkol testinde, ünlü oyuncunun ölçüm sonucu 1.12 olarak ölçüldü.41 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.Birce Akalay, ehliyetine el konulmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu.Akalay, muhabirlere 'Hiç olmayacak bir şeydi. Benim hayatımda yapmayacağım bir şeydi. Senelerdir şoförümle yaşıyorum. Ama mecbur kaldım. Hayat, akıl tutulması... Bana güzel bir ders oldu.' dedi.