Meteoroloji Tarih Verdi! Kar Kapıda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.“Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir” için sarı “Muğla” için turuncu uyarı.CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumu tahminlerini değerlendirdi.Prof. Dr. Şen, bu hafta ve gelecek haftanın dalgalı bir seyir izlediğini belirterek özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekti.Kıyı Ege'de İzmir'in de dahil olduğu bölgelerde, ayrıca Batı Akdeniz'de Antalya'nın hem batı hem doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Bu yağışların su baskını ve taşkınlara yol açabileceğini, Antalya'nın bazı ilçelerinde ise dolu ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.Kış sezonunun ilk ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkacağını, oysa Aralık ayı ortalamasının 11-12 derece olduğunu hatırlattı.Hafta sonunda İstanbul'da yağış bekleniyor. Prof. Dr. Şen, Pazar günü İstanbul'da yağış görüleceğini, Ege ve Akdeniz'de ise yağışların Cuma ve Cumartesi günü etkili olacağını söyledi. Pazar günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının mümkün olduğunu, yüksek kesimlerde vatandaşların kar örtüsü görebileceğini belirtti.Prof. Dr. Şen'e göre Anadolu'da bu ay görülen kar yağışları normal, ancak batı bölgelerinde Aralık ayının 20-25'ine kadar kar görünmüyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi'den sonra batıda sıcaklıkların düşerek normallere yaklaşacağını kaydeden Şen, İstanbul'da sıcaklığın yeniden 11-12 derecelere ineceğini ifade etti.HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerde sıcaklıkların 1-3 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneydoğu ve doğulu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması gerekmektedir.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANAKKALE 9°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 10°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, zamanla bölgenin batısı ile Mersin çevrelerinin çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de beklenen yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde yarın (Cuma) yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluANTALYA 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, batısının yer yer çok bulutlu bölgenin güneybatısının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 4°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıNEVŞEHİR 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP 12°C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluRİZE 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.ERZURUM -7°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS -10°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 0°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN -2°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.BATMAN 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluMARDİN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutl