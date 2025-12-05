Meteoroloji Tarih Verdi! Kar Kapıda...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu plan yapacaklara uyarı üstüne uyarı geldi. 6 kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
6 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM
“Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir” için sarı “Muğla” için turuncu uyarı.
HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?
CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumu tahminlerini değerlendirdi.
Prof. Dr. Şen, bu hafta ve gelecek haftanın dalgalı bir seyir izlediğini belirterek özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekti.
Kıyı Ege'de İzmir'in de dahil olduğu bölgelerde, ayrıca Batı Akdeniz'de Antalya'nın hem batı hem doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Bu yağışların su baskını ve taşkınlara yol açabileceğini, Antalya'nın bazı ilçelerinde ise dolu ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
Kış sezonunun ilk ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkacağını, oysa Aralık ayı ortalamasının 11-12 derece olduğunu hatırlattı.
Hafta sonunda İstanbul'da yağış bekleniyor. Prof. Dr. Şen, Pazar günü İstanbul'da yağış görüleceğini, Ege ve Akdeniz'de ise yağışların Cuma ve Cumartesi günü etkili olacağını söyledi. Pazar günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının mümkün olduğunu, yüksek kesimlerde vatandaşların kar örtüsü görebileceğini belirtti.
BATI İÇİN KAR NE ZAMAN?
Prof. Dr. Şen'e göre Anadolu'da bu ay görülen kar yağışları normal, ancak batı bölgelerinde Aralık ayının 20-25'ine kadar kar görünmüyor. Önümüzdeki hafta Pazartesi'den sonra batıda sıcaklıkların düşerek normallere yaklaşacağını kaydeden Şen, İstanbul'da sıcaklığın yeniden 11-12 derecelere ineceğini ifade etti.
HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerde sıcaklıkların 1-3 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneydoğu ve doğulu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla bölgenin batısı ile Mersin çevrelerinin çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de beklenen yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde yarın (Cuma) yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu bölgenin güneybatısının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor
.ANKARA 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 4°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor
.BOLU 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -10°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 0°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -2°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 1°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutl