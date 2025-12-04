Tıra Saplanan Otomobilde 4 Ölü!

Kütahya'da Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek kavşağında Veli Yücel (36) idaresindeki otomobil, M.Y.'nin kullandığı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiEkipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.