  • USD: 42,86 - 42,94
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i 11 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 31.12.2025 - 00:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:30 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı
Kaza, Emet-Hisarcık karayolu Malı mevkisinde meydana geldi. U.T. yönetimindeki 16 JZJ75 otomobil karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emet itfaiye kaza kırım ekibi koordinesinde Emet, Bor ve Hisarcık itfaiyeleri de destek vererek yaralılar araçlardan yaralı olarak çıkartıldı.

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü U.T. ve diğer aracın sürücüsü M.Y., eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y. yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki aracın sürücülerinin de durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.