Deniz ulaşımı durma noktasında! Seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.İptal olan seferler ise şöyle:'Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)'.