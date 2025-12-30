  • USD: 42,86 - 42,94
Deniz ulaşımı durma noktasında! Seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Ekleme: 30.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:15
Deniz ulaşımı durma noktasında! Seferler iptal edildiŞehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İptal olan seferler ise şöyle:

'Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)
Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)
Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)'.