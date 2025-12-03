Trump toplantının ortasında uyuyakaldı! 'Hasta mı?' sorusu yeniden alevlendi

Toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'a doğru dönüp yüksek sesle “Mr. President!” diye seslenmesi de pek işe yaramadı; Trump'ın gözlerini açık tutmakta zorlandığı anlar kameraya yansıdı.Trump'ın kameralar karşısında uyanık kalmakta zorlandığı bu ilk olay değil. Kasım ayı başında Oval Ofis'te yapılan bir brifingde de gözleri yarı kapalı şekilde görüntülenmişti.Sosyal medya kullanıcıları Trump'la alay eden paylaşımlar yaptı. “PatriotTakes” hesabı “Uykudaki Komutan” notuyla görüntüleri yayımlarken, gazeteci Mike Rothschild “Kabinesi enerjisini överken kendisi uykuya daldı” yorumunu yaptı.Trump'ın sağlığıyla ilgili tartışmalar kabine toplantısıyla sınırlı kalmadı. Son haftalarda iki kez kadın gazetecilere hakaret içeren çıkışları da gündem olmuştu.Air Force One'da sonuçları sorulan MRI taraması hakkında Trump, “Mükemmeldi. Eğer yayınlamak istiyorsanız yayınlarım” dedi. Bir CBS News muhabirinin MRI'ın hangi bölgeyi incelediğini sorması üzerine ise öfkelendi:'Hiçbir fikrim yok. Beyin değildi çünkü bilişsel test yaptırdım ve mükemmel sonuç aldım.'Trump toplantıyı sonlandırırken diğer bir kadın gazeteciye “sen de” diyerek çıkıştı.The New York Times'ın Trump'ın 'yaşlandığı ve temposunun düştüğü' iddiasını gündeme getiren araştırmasının ardından Beyaz Saray, 79 yaşındaki başkanın üst üste 10 iş gününde günde 12 saate kadar çalıştığını öne sürdü.Kaydedilen Oval Ofis çalışma günlüğüne göre Trump haftada yaklaşık 50 saat mesai yapıyor. Buna rağmen kamuya açık etkinliklerinin ilk dönemine göre yüzde 39 azaldığı bilgisi tartışmaları durdurmadı.New York Times, haberinin “doğru ve birinci el kaynaklara dayalı” olduğunu savundu.Trump'ın kamuya açık etkinliklerinde gözlemlenen morluklar, ayak bileği şişlikleri ve yüzünün bir tarafında zaman zaman görülen sarkmalar sosyal medyada viral oldu.Doktoru, Trump'ın bacaklarındaki şişlik için “kronik venöz yetmezlik” tanısı konduğunu açıklarken, morlukların “sık el sıkışma ve aspirin kullanımı” sonucu oluştuğunu bildirdi.Geçtiğimiz aylarda geniş kitleler #trumpisdead ve #whereistrump etiketleriyle sosyal medyada başkanın günlerce ortadan kaybolmasını tartışmıştı.Kabine toplantısında Rubio'nun Trump'a yüksek sesle “Mr. President!” diye seslenmesi, “uyandırma” anı olarak ABD gündeminde geniş yer buldu.Trump, eleştirilere Truth Social üzerinden cevap vererek haberlere “yalan”, gazetecilere “halkın düşmanı” dedi.Ancak hem kabine toplantısındaki uyuklama görüntüleri hem de son dönemdeki agresif çıkışlar, ABD kamuoyunda başkanın sağlığına ilişkin soru işaretlerini daha da büyüttü.Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunda dolaşan spekülasyonlara, doktor raporuyla cevap verdi. Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından paylaşılan resmi açıklamada, Başkan'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarının detayları paylaşıldı.Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nın değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve rutin kontroller kapsamında yapıldığı vurgulandı. Doktor Barbabella, Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damar) görüntüleme sonuçlarının oldukça normal olduğunu belirterek, 'Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor' ifadesini kullandı. Raporun sonucu, Başkan'ın genel sağlık durumunun 'çok iyi' olduğunu teyit etti.