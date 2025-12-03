Terör Devleti İsrail'den Alçak Plan!

Katil İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nde sadece ateşkesi ihlal etmiyor, aynı zamanda şeytani bir planı daha hayata geçirmek için çalışıyor.Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesindeki habere göre 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkesin tamamen bozulma riski her geçen gün artıyor.Bunun nedeni olarak İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılar, ikinci aşamaya geçişi engellemesi ve uluslararası görev gücü konusundaki anlaşmazlıklar gösteriliyor.Habere göre ateşkesteki arabulucular anlaşmayı hayatta tutmak için yoğun mesai harcıyor. Buna karşılık İsrail, kirli planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.İsrail merkezli Yediot Ahronot sitesine göre, siyonist Tel Aviv yönetimi yaklaşık 2 milyon Filistinliyi sarı hattın doğusunda İsrail kontrolündeki bölgelere sürgün etmeyi amaçlıyor. Haberde İsrail'in sürgünden sonra da Hamas'a saldırıya geçeceği kaydedildi.İsrail Yayın Kurumu'nun pazar günü aktardığına göre de İsrail işgal ordusu, Hamas'ı tasfiye etmeye yönelik çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor; bunlar arasında Gazze'nin tamamen işgali de bulunuyor.Filistinli siyaset analisti Nizar Nazzal'a göre İsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı kendi istediği gibi yeniden şekillendirmeye çalışıyor.AL Jazeera'ye göre İsrail, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi 591 kez ihlal etti.Bu saldırılarda en az 356 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 909 kişi de yaralandı. İsrail'in dün drone ile Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda gazeteci Mahmud Vadi yaşamını yitirdi.Türkiye'nin etkisi İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh bölgesindeki Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında altı askerinin yaralanması bölgedeki gerilimi tırmandırdı.Çatışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam yönetimini öven ve İsrail'e 'Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın' mesajı göndermesi Tel Aviv yönetimini sarstı.İsrail medyası, Trump'ın bu tutumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerden kaynaklandığını belirtti.Ynet sitesine göre, bu ay içinde yapılması düşünülen görüşmede Trump'ın, Türkiye konusunda Netanyahu'ya baskı yapacağı iddia edildi.