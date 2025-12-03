O Telefonun Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtti!

Apple'ın iPhone modelleri her yıl özel bir tasarımcı tarafından baştan tasarlanıyor. Bugüne kadar piyasaya sürülen pek çok premium telefonu baştan aşağı kıymetli maddelerle özelleştirip kaplayan Caviar markası, piyasaya sürülen son modellerden iPhone 17 Pro'yu da elden geçirdi.Apple'ın bu yıl tanıttığı iPhone 17 Pro modeli, lüks tasarım markası Caviar'ın ellerinde servet değerinde bir mücevhere dönüştü. İşte dudak uçuklatan fiyatlarıyla 'Secret Love' koleksiyonu hakkında her şey…Caviar, yine sınırları zorlayan bir tasarıma imza attı. Şirket, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için geliştirdiği 'Secret Love' (Gizli Aşk) koleksiyonunu piyasaya sürdü.Öyle ki normal bir iPhone fiyatının neredeyse 10 katına satılan bu cihazlar, teknoloji meraklılarından ziyade koleksiyonerleri kendine çekiyor.Öte yandan Caviar'ın yeni serisi, 'üst düzey işçilik ve sanatsal tasarım' mottosuyla 4 farklı modelden oluşuyor. Her biri gerçek altın, elmas ve özel derilerle bezenmiş durumda.-Zümrüt Ağacı (Emerald Tree): Kış temasını işleyen bu model, koyu yeşil deri üzerine kırmızı ve gümüş elmas süslemelere sahip.-Karamel (Caramel): Sıcaklık ve zarafeti temsil eden model, karamel rengi deri ve altın çiçek motifleriyle dikkat çekiyor.-Işığın Çiçeği (Fleur de Lumiere): Serinin en pahalısı. İnci, 24 ayar altın ve mücevher emaye kullanılarak gümüş bir kamelya çiçeği teması işlenmiş.-Dans Eden Kalpler (Dancing Hearts): Lacivert deri üzerine işlenmiş altın çizgiler ve kalp motifleriyle serinin 'giriş' modeli.iPhone 17 Pro (Standart) — ~1.099 $ → ~46.700 TLDancing Hearts — 10.200 $ → ~433.100 TLEmerald Tree — 11.630 $ → ~494.000 TLCaramel — 11.630 $ → ~494.000 TLFleur de Lumiere — 13.060 $ → ~555.000 TL