Dünyanın En Sağlıksız Yiyeceği Ortaya Çıktı!

Bu listedeki yiyecekler, yarar sağlamaktan çok olumsuz etkileriyle dikkat çekiyor ve içeriklerindeki zararlı maddeler nedeniyle vücutta ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sağlığınızı korumak için bu besinlerden olabildiğince uzak durmanız büyük önem taşıyor. İşte, riskleriyle bilinen ve sağlığınız için tehlike oluşturabilecek o gıdalar…Çoğu kişinin kahvede lezzet artırıcı olarak tercih ettiği kahve kremaları, adının aksine genellikle gerçek krema içermez.Bu ürünler çoğunlukla bitkisel yağlar, yapay tatlandırıcılar, kıvam artırıcılar ve çeşitli katkı maddelerinden oluşur.Kahve kremalarının içinde çoğu zaman gerçek krema bulunmadığı gibi, formüllerinde mono ve digliseritler başta olmak üzere çeşitli katkı maddelerine de yer verilir.Bu maddeler ürüne kıvam kazandırmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılsa da, düzenli tüketimde sağlığa olumsuz etkiler yaratabilir.Bunun yerine kahvenize bir miktar süt eklemek çok daha sağlıklı ve doğal bir seçenek olacaktır.Meyvelerin vücudumuz için ne kadar yararlı olduğunu ve günlük beslenmede mutlaka yer alması gerektiğini hepimiz biliyoruz.Ancak meyve sularının içinde çoğu zaman yüksek fruktozlu mısır şurubu ve kıvam artırıcı gibi katkı maddeleri yer almaktadır.Eğer yüzde 100 meyve suyu içmeyi düşünüyorsanız, bilin ki meyvelerin posası, yani lifli ve doyurucu kısmı, çoğu zaman çıkarılmıştır ve geriye neredeyse tamamen şekerden oluşan bir içecek kalır.Yüzde 100 üzüm suyundan bir bardak içmek, size tek başına yaklaşık 36 gram ek şeker aldırmış olur.Bu miktar, neredeyse 4 adet şekerli çörek tüketmekle eşdeğerdir.Ve bu şeker doğal olsa da, vücudunuz onu yapay tatlandırıcı gibi işlemeye başlar.Journal of Clinical Investigation'da yayımlanan bir araştırma, meyve suyundaki tatlılığın büyük kısmının, aşırı kilolu kişilerde özellikle karın bölgesindeki viseral yağ dokusunun artışıyla ilişkili bir şeker türü olan fruktozdan kaynaklandığını ortaya koyuyor.Meyve suyu yerine, bir bardak suyun içine taze portakal veya greyfurt dilimleri ekleyerek içmeyi deneyebilirsiniz.Çoğu diyet içecek, başlangıçta kilo vermeyi desteklemek amacıyla üretilse de, son araştırmalar bu içeceklerin aksine vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koymaktadır.Bu içecekler, glikoz seviyelerini yükselterek karaciğere aşırı yüklenen ve yağlanmaya neden olan aspartam içermektedir.Bu içeceklerin yerine su içmeniz sağlığınız açısından çok daha yararlıdır.Ancak farklı bir şeyler içmek istiyorsanız lezzetli detoks çaylarını ya da bir fincan kahve içmeyi de tercih etmenizde sakınca yoktur.Kızarmış patates gibi gıdalar oldukça lezzetli bir tada sahip olabilir ancak yüksek düzeyde İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) içermektedir.2015 yılında Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmada bu bileşiklere maruz kalmanın doğal savunma sistemimizi yavaş yavaş yok ettiği, anormal derecede yüksek (oksidatif stres) ve hastalığın öncülleri olan iltihaplanma için zemin hazırladığı açıklanmıştır.Bu yiyecekleri yemeyi kestiğinizde ise vücudunuzdaki iltihaplanma semptomları azaltmaya başlayacağından geç kalmış sayılmazsınız.Mayonez boş kalorili sosların başında yer alır ve içerisinde bulunan şeker ve koruyucular göz önüne alındığında yağsız olanları bile sağlıklı değildir.Mayonez yumurtadan yapılmasına karşın buzdolabında ya da market raflarında aylarca bozulmadan kalabilir. Doğal olmayan bu durum ise içerdiği yüksek katkı maddelerinden kaynaklıdır.Mayonez yerine çeşitli baharatlarla lezzetlendirilen bir yoğurdu tercih etmeniz kendinize sağlıklı bakmanız bakımından önemlidir.Başta pilav olmak üzere birçok yemeğe lezzet katması adına kullandığımız hazır bulyonlar aslında sağlığımızı ciddi anlamda tehdit etmektedir.İçerisinde başta palm yağı olmak üzere birçok zararlı etken bulunduran bulyonlar yüksek oranda tuz da içerdiğinden kesinlikle tüketilmemelidir.Onun yerine evde kendiniz hazırlayacağınız et ya da tavuk suyu ile yemeklerinizi yapmanız aynı lezzeti yakalayıp daha sağlıklı yiyecekler tüketmenize olanak sağlar.Su yaşamın kaynağı olarak da bilinir. Ek olarak vücudumuzun yarısından fazlası sudan oluşmaktadır. Ancak bu, içtiğimiz her suyun sağlıklı olduğu anlamına gelmez.Plastik şişelerde satılan sulardan tüketmek plastiğin içerisinde bulunan BPA nedeniyle aslında oldukça zararlıdır.Suya geçebilen bu kanserojen madde, tüketildiği zaman başta kanser ve hormon bozuklukları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.Plastik şişedeki suları tüketmek yerine metal ya da cam şişeleri tercih ederek sağlığınızı tehidt eden bu maddeden kaçınmanız mümkündür.Özellikle salatalık turşusunu hazır olarak almak sağlığımızı tehdit eden bir diğer ürünü mutfağımıza sokmak anlamına gelir.Salatalıklar doğal olarak yeşil olsa da çoğu firma kavanozların içerisine sarı boya eklemektedir. Kavanozda satılan hazır salatalık turşularının içerisinde bulunan bazı maddelerin kansere neden olduğu da yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.Sakızı yutmayıp sadece çiğnediğimiz için yediğimizi düşünmüyor olabilirsiniz. Ancak sakız çiğnerken ortaya çıkan ve ona tadını veren şeker gibi maddeleri aslında farkında olmadan yutarız.Bu şeker tadını veren maddelerin ise başta şişkinliğe ve diğer gastrointestinal rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.Eğer tükettiğiniz sakızları şekersiz seçiyorsanız, bu tip ürünlerin içerisinde ise yapay tatlandırıcılar bulunmaktadır.Yapay tatlandırıcılar ise tatlı reseptörlerini tetiklediği ve açlığı artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.