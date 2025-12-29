Şehit polisin Düzce'deki baba ocağına acı haber ulaştı
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 50 yaşındaki polis memuru Turgut Külünk'ün Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Düzce'ye şehit ateşi düştü...
Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üç polisin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda sekiz polis ile bir bekçi de yaralandı.
3 POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu.
ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI
Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı.
Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
CENAZE PROGRAMI NETLEŞECEK
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.
