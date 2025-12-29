Şalgam Suyunda Alkol Tespiti!

Şalgam severlerin dikkatine...Şalgam suyunun alkol içerdiğine dair tartışmalar, bilimsel verilerle yeniden gündeme geldi.Fermente bir içecek olan şalgamda, üretim sürecine bağlı olarak sanılandan daha yüksek oranda etil alkol oluşabildiği ortaya çıktı.Yeditepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde, şalgam suyunda eser miktarda alkol tespit edildiği ortaya kondu.Doğal fermantasyon süreci nedeniyle 1 litre şalgamda 20 promil oranında alkol oluşabiliyor.Araştırmada, şalgamdaki alkolün fermantasyon sürecinde doğal olarak oluştuğu belirtilirken; kullanılan maya miktarı, fermantasyon süresi ve üretim yöntemlerinin alkol oranını doğrudan etkilediği vurgulandı.Özellikle uzun süre fermente edilen ve şeker oranı yüksek şalgamların, alkol değerlerinin daha yüksek olduğu ifade edildi.Uzmanlar, bu miktarın şalgamı 'alkollü içecek' sınıfına sokmadığını, ancak 'eser miktar' tanımının her zaman doğru olmayabileceğini belirtiyor.Yapılan kıyaslamalara göre, 1 litre şalgam suyundaki alkol miktarı yaklaşık yarım bira düzeyine ulaşabiliyor.Araştırma, şalgamın sağlık açısından riskli bir içecek olmadığını ortaya koyarken, özellikle alkol tüketimine hassasiyet gösteren bireylerin ve 'alkol almıyorum' diyenlerin, bu durumu bilerek tüketim yapması gerektiğine dikkat çekiyor.Uzmanlar mevcut oranın günlük tüketimde sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmadığı vurguluyor.