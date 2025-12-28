Gaspçıları Vatandaş Yakaladı!

İstanbul Başakşehir ilçesi Bankalar Caddesi'nde Celal Ö., bankadan para çektikten sonra borçlu olduğu Talha Y. ve Samet S. ile beraber yolda yürüdüğü sırada tanımadığı şahsın saldırısına uğradı.Diğer şüpheli ile beraber Talha Y. ve Samet S. de Celal Ö.'ye saldırdı.Şüpheliler Celal Ö.'nün paraları koyduğu çantayı alıp kaçmaya başladı.Olay yerinden 100 metre uzaklaşabilen Talha Y. ve Samet S., vatandaşlar tarafından yakalandı.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri şüphelileri ve Celal Ö.'yü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.Celal Ö., polis merkezinde verdiği ifadede borcu olan parayı şüphelilere verdikten sonra üçüncü şüphelinin gelmesiyle birlikte Talha Y. ve Samet S.'nin saldırdığını, bankadan çektiği tüm parayı alarak kaçtıklarını söyledi.Şüphelilerin elindeyken polis ekiplerinin muhafaza altına aldığı çantadan ise balyalar halinde 450 bin lira para olduğu tespit edildi.