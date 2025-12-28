Eğlence Mekanında Gerginlik!

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde gece saatlerinde eğlence mekanına giden Ömer G., dans etmeye başladı.Bir süre sonra mekandaki bir kişi, kendisine cam bardakla saldırdı.Kavga çıkması üzerine Ömer G., kendisine saldıran kişi tarafından kafa atılarak darbedildi.Bardakla saldırıya uğrayan ve boğazından yaralanan Ömer G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, Ömer G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Yapılan çalışmalarda, saldırganın Abdullah Kemal D. olduğu tespit edildi.Kısa sürede yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini, ardından kendisine saldırdığını ve elindeki bardağın kırılarak elini kestiğini söylediği öğrenildi.Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah Kemal D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.