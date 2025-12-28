Abart Egzozla Yakalandı! İlginç Savunma...

Efeler ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz bulunan sürücü Ali N.'ye, bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri tarafından 9 bin 200 lira ceza yazıldı. Cezaya şaşıran sürücü Ali N., “Sanayici esnafı insan değil mi? İhbar edenler de esnaf” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi 3'üncü Sanayi Sitesi içerisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir vatandaş, abartı egzozlu otomobilin, gürültülü şekilde seyir halindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Vatandaşın ihbarı üzerine trafik ekipleri harekete geçti.Bölgeye sevk edilen sivil trafik polisleri, otomobili ve esnaf olduğu belirlenen sürücüyü kısa sürede tespit etti.Otomobilinde abartı egzoz bulunan sürücü Ali N.'ye 9 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.Cezaya şaşıran sürücü Ali N., “Sanayide de ceza yazılmaz arkadaşım. Sanayide binmeyeceğim de nerede bineceğim? Sanayici esnafı insan değil mi? İhbar edenler de esnaf” diye tepki gösterdi.