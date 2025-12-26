Kocaeli'de öfkeli sürücü dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri hafif ticari araca sopa ile saldırdı. Öfkeden gözü dönen sürücü geri manevra yaparak yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.