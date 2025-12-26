Kocaeli'de Miras Cinayeti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta Fikri Küçük (59), miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük'e (56) av tüfeğiyle ateş etti.Saçmaların isabet ettiği Küçük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olayın ardından gözaltına alınan Fikri Küçük tutuklandı.Hakkında kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Fikri Küçük, eylül ayında görülen ilk duruşmada kardeşiyle aralarında babalarından kalan mülkle ilgili tartışma olduğunu söyledi.Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fikri Küçük, sanığın ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.Duruşmada dinlenen sanık, daha önceki beyanlarını tekrar ederek kardeşini kasten öldürmediğini, olayın kaza olduğunu iddia etti.Fikri Küçük, savunmasının devamında, 'Bir insanı öldürecek olsanız vuracağınız bölgeler buralar değildir. Öldürmek isteseydim ambulansı da aramazdım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.Mahkeme heyeti, kardeşe karşı kasten öldürme suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.