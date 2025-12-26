İsrail basınında Türkiye endişesi! Türkiye sahada olursa ne olur?

İsrail merkezli Bhol gazetesi, İsrail'in son dönemde Türkiye'nin Gazze'deki askeri varlığını kesin bir dille reddettiği bilinirken, üst düzey İsrailli yetkililerin, diğer ülkelerin uluslararası güce asker göndermeye isteksiz davranmasının Tel Aviv'i zor bir tercihle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.Bhol'un aktardığına göre, Kan News'e konuşan İsrailli yetkililer, Türkiye'nin bölgede nüfuz kazanma ihtimaline rağmen, mevcut koşullar altında bu seçeneğin tamamen dışlanamayacağını dile getirdi.Haberde, yetkililerin Avrupa ülkeleri ve bölgesel aktörlerin Gazze'de görev alacak uluslararası güce asker göndermeye sıcak bakmamasının İsrail'in manevra alanını ciddi biçimde daralttığı ifade edildi.İsrail merkezli gazete, bu kritik ikilemle yüzleşmesi beklenen ismin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu ifade ederek, Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Gazze'deki uluslararası gücün yapısı ve Türkiye'nin olası rolünün başlıca gündem maddelerinden biri olacağını vurguladı.Öte yandan İsrail merkezli Bhol, Türkiye'nin ABD yönetimine yönelik dikkat çekici mesajlar verdiğini aktardı. Habere göre Ankara'nın Washington ile ilişkilerine yönelik "güven artırıcı" adımlar attığını ifade ederek, Türkiye'nin uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçakları dosyasını yeniden açtığını gündeme taşıdı.Bhol, İsrail güvenlik çevrelerinde asıl endişenin, Türkiye'nin Gazze'de askeri ya da yarı-askeri bir rol üstlenmesinin uzun vadede bölgesel dengeleri İsrail aleyhine değiştirme ihtimali olduğunu ifade etti.Ancak aynı çevreler, mevcut koşullarda uluslararası gücün kurulabilmesi için Türkiye'nin tamamen dışlanmasının da giderek zorlaştığını kabul ediyor.ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıralamıştı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurgulamıştı.İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söylemişti.Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaşmıştı.Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var.Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuşmuştu.