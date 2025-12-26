Fotoğraflarınız Tehlikede Mi?

Microsoft Windows işletim sisteminde, kullanıcıları endişelendiren yeni bir güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. Basit bir fotoğraf dosyası gibi görünen bir unsurun, aslında ciddi bir tehdit oluşturabileceğini gösteren bu Windows JPG açığı, özel olarak hazırlanmış görseller aracılığıyla sistemde uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyor. Peki, bu durum günlük kullanıcılar için ne anlama geliyor ve ne kadar endişelenmeliyiz?CVE-2025-50165 koduyla tanımlanan bu kritik güvenlik açığı, Windows'un Görüntüleme Bileşeni'nde (Windows Imaging Component) yer alıyor. Siber saldırganlar tarafından özel olarak hazırlanmış bir JPG dosyası, bu zafiyeti tetikleyebiliyor. Ancak, sanılanın aksine, tehlike sadece fotoğrafı açmakla ortaya çıkmıyor. Yapılan teknik analizler, açığın fotoğrafın görüntülenmesi (kod çözme) sırasında değil, kodlama ve sıkıştırma işlemleri sırasında aktif hale geldiğini gösteriyor.Bu nedenle, bir kullanıcı bu zararlı JPG dosyasını bilgisayarına kaydettiğinde veya Microsoft Photos gibi bir uygulama bu dosyanın küçük resmini (thumbnail) oluşturmaya çalıştığında, güvenlik açığı bulunan kod tetiklenebiliyor. Bu durum, saldırganların sistem üzerinde kontrol sahibi olmasına yol açabilecek potansiyel bir risk taşıyor.Siber güvenlik araştırmacıları, Microsoft'un “kritik” olarak sınıflandırdığı bu açığı derinlemesine inceledi. Araştırmaların sonucunda, zafiyetin kitlesel olarak istismar edilme olasılığının son derece düşük olduğu belirtildi. Bunun sebebi ise saldırının başarılı olabilmesi için saldırganın uygulama üzerinde adres sızıntısı ve yığın manipülasyonu gibi ek kontrollere sahip olmasının gerekmesidir. Bu da istismar senaryosunu oldukça zorlaştırmaktadır.Bununla birlikte, en önemli gelişme Microsoft'un bu açığı geçtiğimiz Ağustos ayında yayınladığı bir güncellemeyle kapatmış olmasıdır. Dolayısıyla, Windows işletim sistemini düzenli olarak güncelleyen kullanıcılar bu tehdide karşı zaten korunmaktadır. Bu olay, sadece işletim sistemini değil, aynı zamanda kullanılan üçüncü taraf kütüphaneleri de güncel tutmanın siber güvenlik için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.