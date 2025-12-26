Ev İşleri Tarih Oluyor! O Robotun Tanıtım Tarihi...

LG, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni LG ev robotu CLOiD modelini CES 2026'da tanıtacağını duyurdu. ‘Sıfır İş Yükü Evi' vizyonuyla geliştirilen bu robot, evdeki tüm işleri üstlenerek kullanıcılara daha fazla boş zaman sunmayı hedefliyor.LG'nin bu yeni hamlesi, teknolojiyi kullanarak günlük yaşamdaki iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlayan ‘Sıfır İş Yükü Evi' (Zero Labor Home) felsefesinin en somut örneği. LG CLOiD, sadece bir yardımcı değil, aynı zamanda ev yönetimini daha verimli ve konforlu hale getiren akıllı bir asistan olarak konumlandırılıyor. Bu vizyon, kullanıcıların zaman alan ev işlerinden kurtularak sevdiklerine ve hayatın değerli anlarına daha fazla odaklanabilmesini amaçlıyor.Tasarımıyla modern yaşam alanlarına uyum sağlayan CLOiD, oldukça gelişmiş fiziksel yeteneklere sahip. İnsan hareketlerini taklit edebilen iki eklemli kolu ve her birinde beş bağımsız parmağı bulunan elleri sayesinde, hassasiyet gerektiren görevleri bile kolayca yerine getirebiliyor. Bu, robotun sadece basit işleri değil, daha karmaşık görevleri de üstlenebileceği anlamına geliyor.LG CLOiD'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de ‘beyni' olarak tanımlanan gelişmiş yonga seti. Cihazın kafasına entegre edilen bu sistem; kamera, hoparlör, ekran ve çok sayıda sensörle destekleniyor. LG'nin ‘Sevecen Zeka' (Affectionate Intelligence) adını verdiği teknoloji sayesinde CLOiD, çevresini algılayabiliyor, kullanıcılarla doğal bir dilde iletişim kurabiliyor ve zamanla etkileşimlerinden öğrenerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.Ayrıca LG, robotik teknolojilerini gelecekteki büyüme stratejisinin merkezine yerleştiriyor ve bu alandaki yatırımlarını artırıyor. 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarında sergilenecek olan CLOiD, bu vizyonun ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi olacak.