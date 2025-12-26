CHP'den Skandal Olaya Skandal Açıklama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yıllar önce Kamer Genç'in mezarı başında yaptığı rakılı merasime partiden yeni savunma geldi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 'Orada bir resmi cenaze töreni vesaire yok. Genel Başkanımız da o zaman genel başkan değildi' dedi. Özgür Özel ve beraberindeki heyetin, yıllar önce Kamer Genç'in mezarı başında rakı sallayarak merasim yapmasına tepkiler sürerken,CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Zeynel Emre, söz konusu görüntülerin güncel değil, 2020 yılına ait olduğunu dile getirerek olayı normalleştirmeye çalıştı. Emre, 'Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil. Geçmişte rahmetli Kamer Genç'le yakın çalışmış, abilik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum. Her yıl da kendisi anmaya gider' savunmasını yaptı.