Bahis skandalında yeni soruşturma! Erden Timur gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.
ERDEN TİMUR GÖZALTINDA
Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan yeni dalgada, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Erden Timur dahil 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltı kararı verilen 29 kişi tam liste:
1.Bahattin Berke Demircan
2. Doğukan Çınar
3.Ergün Nazlı
4.Eyüp Can Temiz
5.Furkan Demir
6.Gökhan Payal
7.Hamit Bayraktar
8.Hüseyin Aybars Tüfekçi
9.İbrahim Yılmaz
10.İlke Tankul
11.İsmail Karakaş
12.Mert Aktaş
13- FİRARİ
14.Tufan Kelleci
15.Erden Timur
16.Figen Özkaya
17.Emrah Günaydı
18.Burak Söyleyen
19.Fatih Kulaksız
20.Ecem Alkaş
21.FİRARİ
22.Esat Bilayak
23.Mirza Şerifoğlu
24.Enes Bartan
25.Hakan Çakır
26.Serhat Ölmez
27.Umut Esel
28.Buğra Cem İmamoğulları
29.Burcu Kurt
AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydin
Yücel Gürol
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük