Bahis skandalında yeni soruşturma! Erden Timur gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan yeni dalgada, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Erden Timur dahil 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı.Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.1.Bahattin Berke Demircan2. Doğukan Çınar3.Ergün Nazlı4.Eyüp Can Temiz5.Furkan Demir6.Gökhan Payal7.Hamit Bayraktar8.Hüseyin Aybars Tüfekçi9.İbrahim Yılmaz10.İlke Tankul11.İsmail Karakaş12.Mert Aktaş13- FİRARİ14.Tufan Kelleci15.Erden Timur16.Figen Özkaya17.Emrah Günaydı18.Burak Söyleyen19.Fatih Kulaksız20.Ecem Alkaş21.FİRARİ22.Esat Bilayak23.Mirza Şerifoğlu24.Enes Bartan25.Hakan Çakır26.Serhat Ölmez27.Umut Esel28.Buğra Cem İmamoğulları29.Burcu Kurtİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:'Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.1-Emrah Çelik2-Yunus Emre Tekoğul3-Metehan Baltacı4-İzzet Furkan Malak5-Bartu Kaya6-Murat Sancak7-Orkun Özdemir8-Kadir Kaan Yurdakul9-Faruk Can Genç10-Alessane Ndao11-Mert Hakan Yandaş12-Ersen Dikmen13-Kerem Yusuf Sirkeci14-Emircan Çiçek15-Ahmet Okatan16-Gürhan Sünmez17-Mehmet Emin Katipoğlu18-Volkan Erten19-Şahin Kaya20-Ümit KayaAhmet Abdullah ÇakmakEren KaradağUğur Adem GezerArda TürkenMuhammed Furkan ÖzhanYusuf ÖzdemirEnsar BilirOktay AydinYücel GürolAbdulsamet BurakCengiz DemirErhan Çelenkİsmail KalburcuSalih MalkoçoğluSamet KarabatakTolga KalenderUğur Kaan YıldızGamze Neli KayaZorbay Küçük