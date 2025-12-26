  • USD: 42,77 - 42,84
Bahis skandalında yeni soruşturma! Erden Timur gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 26.12.2025 - 08:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.

ERDEN TİMUR GÖZALTINDA

Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan yeni dalgada, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erden Timur dahil 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen 29 kişi tam liste:

1.Bahattin Berke Demircan

2. Doğukan Çınar

3.Ergün Nazlı

4.Eyüp Can Temiz

5.Furkan Demir

6.Gökhan Payal

7.Hamit Bayraktar

8.Hüseyin Aybars Tüfekçi

9.İbrahim Yılmaz

10.İlke Tankul

11.İsmail Karakaş

12.Mert Aktaş

13- FİRARİ

14.Tufan Kelleci

15.Erden Timur

16.Figen Özkaya

17.Emrah Günaydı

18.Burak Söyleyen

19.Fatih Kulaksız

20.Ecem Alkaş

21.FİRARİ

22.Esat Bilayak

23.Mirza Şerifoğlu

24.Enes Bartan

25.Hakan Çakır

26.Serhat Ölmez

27.Umut Esel

28.Buğra Cem İmamoğulları

29.Burcu Kurt

AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Tarafımızdan yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda:

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden; Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Ensar Bilir

Oktay Aydin

Yücel Gürol

Abdulsamet Burak

Cengiz Demir

Erhan Çelenk

İsmail Kalburcu

Salih Malkoçoğlu

Samet Karabatak

Tolga Kalender

Uğur Kaan Yıldız

Gamze Neli Kaya

Zorbay Küçük

