Saldırı Hazırlığındaki Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.MİT bu kez, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda bir teröristi daha enseledi.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışında olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de DEAŞ adına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.Yapılan analizlerde, şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu netleştirildi.Elde edilen istihbaratın Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılması üzerine ortak operasyon kararı alındı.Operasyon kapsamında İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanarak gözaltına alındı.Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde, DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyaların, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.