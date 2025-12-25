O Dev Müşteri Memnuniyetinde Zirvede!

Samsung Türkiye, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Ticaret Bakanlığı'ndan prestijli bir Samsung müşteri memnuniyeti ödülü daha kazandı. Bu başarı, şirketin satış sonrası hizmetlerde ne kadar iddialı olduğunu ve tüketiciye verdiği değeri bir kez daha kanıtlıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde Samsung Türkiye, ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma' ödülünün tekrar sahibi oldu. Düzenlenen törende ödülü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Kıdemli Direktörü Erbil Topgül'e takdim etti. Şirketin bu ödüle layık görülmesindeki en büyük etken, titiz bir değerlendirme sürecinden geçen yenilikçi satış sonrası hizmetleri oldu.Samsung'un başarısının arkasında, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran birçok uygulama bulunuyor. Bu hizmetler arasında öne çıkanlar şunlardır:Kolay Servis: Mobil cihazları müşterilerin adresinden alıp onarım sonrası tekrar adreslerine teslim eden pratik bir hizmet.Yapay Zeka Destekli Servisler: Alanında uzman teknisyenler tarafından sunulan hızlı ve kaliteli kurulum, onarım ve bakım hizmetleri.Duyan Eller Çağrı Merkezi: İşitme engelliler için özel olarak kurulan ve diğer Samsung ülkelerine de örnek olan sosyal sorumluluk odaklı bir proje.Samsung Türkiye, sadece müşteri memnuniyetine değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de büyük önem veriyor. Geliştirdiği “Çevreye Duyarlı Onarım” hizmeti sayesinde, akıllı telefon ve televizyon ekranlarının tamamını değiştirmek yerine, ekran katmanlarını ayrıştırarak sadece hasarlı parçayı yeniliyor. Bu yöntem, hem onarım maliyetlerini düşürüyor hem de elektronik atık miktarını azaltarak çevreye önemli bir katkı sağlıyor.Ödülle ilgili konuşan Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Kıdemli Direktörü Erbil Topgül, “Bakanlığımız tarafından bu değerli ödüle tekrar layık görüldüğümüz için onur duyduk. Servis memnuniyeti artık müşteri sadakatinin oluşturulmasında en önemli bileşenlerden biri. Bu değerli ödüle tekrar layık görülmek, bu hedef doğrultusunda doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri.” ifadelerini kullandı.