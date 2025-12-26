Çöp Poşetinde Kadın Ceseti!
Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı 27 yaşındaki S.K. gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ
Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi.
Durgun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KAPICI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
KAPICI ÖLDÜRDÜ İDDİASI
S.K.'nin, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.
S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
