BUDO duyurdu! 2 seferi iptal edildi

Bursa’da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 1 Ocak’ta yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Ekleme: 26.12.2025 - 09:05 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:06
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.