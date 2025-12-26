Bakanlık duyurdu! Bu gece başlıyor
Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok kentte lapa lapa yağacak. İçişleri Bakanlığı, kar yağışı beklenen 22 ili duyurdu ve bu illerde yaşayanları uyardı.
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklenen iller:
Bolu
Düzce
Karabük
Kastamonu'nun kuzeyi
Sinop'un batısı
Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.
27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller:
Erzincan
Elazığ
Tunceli
Erzurum
Ardahan
Iğdır'ın yüksekleri
Ağrı
Kars
Gece Van'da kuvvetli (5-20 cm)
Bingöl
Bitlis
Muş
Hakkari
Şırnak'ın kuzey ve doğusu
Bakanlığın açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz' denildi.
