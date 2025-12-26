Bakanlık duyurdu! Bu gece başlıyor

Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok kentte lapa lapa yağacak. İçişleri Bakanlığı, kar yağışı beklenen 22 ili duyurdu ve bu illerde yaşayanları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.BoluDüzceKarabükKastamonu'nun kuzeyiSinop'un batısıZonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller:ErzincanElazığTunceliErzurumArdahanIğdır'ın yüksekleriAğrıKarsGece Van'da kuvvetli (5-20 cm)BingölBitlisMuşHakkariŞırnak'ın kuzey ve doğusuBakanlığın açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz' denildi.