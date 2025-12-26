  • USD: 42,77 - 42,84
Bakanlık duyurdu! Bu gece başlıyor

Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok kentte lapa lapa yağacak. İçişleri Bakanlığı, kar yağışı beklenen 22 ili duyurdu ve bu illerde yaşayanları uyardı.

Ekleme: 26.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:43 / Editör: Fehmi Öztürk
26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklenen iller:

Bolu

Düzce

Karabük

Kastamonu'nun kuzeyi

Sinop'un batısı

Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller:

Erzincan

Elazığ

Tunceli

Erzurum

Ardahan

Iğdır'ın yüksekleri

Ağrı

Kars

Gece Van'da kuvvetli (5-20 cm)

Bingöl

Bitlis

Muş

Hakkari

Şırnak'ın kuzey ve doğusu

Bakanlığın açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz' denildi.