Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 5 gün kaldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde çift yakıtlı araçlar için kritik dönemece girildi.Yapılan hatırlatmalara göre, hem benzin hem de LPG ile çalışan ticari araçların sisteme kaydolması için son 6 gün kaldı.Daha önce tek yakıtlı ticari araçlar için belirlenen süre dolmuş, bu araçlar UTTS kapsamına alınarak sistem fiilen çalışmaya başlamıştı.Çift yakıtlı araçlarda UTTS için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına son günlere kalmadan gerekli başvuru ve montaj işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulanıyor.31 Aralık 2025, LPG için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajının tamamlanması gereken son gün olarak belirlendi.Bu tarihe kadar gerekli işlemleri yaptırmayan araç sahipleri, ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.Belirlenen süre içinde TTB taktırmayanların, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riski bulunuyor.Bunun yanı sıra, mevzuata aykırılık durumunda özel usulsüzlük cezaları da gündeme gelebilecek. 2025 yılı için uygulanacak ceza tutarlarının 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.Yetkililer, 2026 yılında yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı ile birlikte bu cezaların daha da artacağına dikkat çekiyor.