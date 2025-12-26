  • USD: 42,77 - 42,84
Altında tarihi rekor! Gram altın fırladı

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yükselişini sürdüren altın 26 Aralık Cuma gününü rekorla açtı.

Ekleme: 26.12.2025 - 09:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Haftanın son işlem gününde yukarı ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.  Hem gümüş hem de altın fiyatları aniden fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.243,84₺
Gram Altın Satış: 6.329,42₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.060,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.313,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.102,00₺
Yarım Altın Satış: 20.618,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 40.226,00₺
Tam Altın Satış: 41.044,46₺