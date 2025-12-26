Altında tarihi rekor! Gram altın fırladı
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yükselişini sürdüren altın 26 Aralık Cuma gününü rekorla açtı.
Haftanın son işlem gününde yukarı ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Hem gümüş hem de altın fiyatları aniden fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.243,84₺
Gram Altın Satış: 6.329,42₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.060,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.313,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.102,00₺
Yarım Altın Satış: 20.618,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 40.226,00₺
Tam Altın Satış: 41.044,46₺
