Altında tarihi rekor! Gram altın fırladı

Haftanın son işlem gününde yukarı ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Hem gümüş hem de altın fiyatları aniden fırladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.243,84₺Gram Altın Satış: 6.329,42₺Çeyrek Altın Alış: 10.060,00₺Çeyrek Altın Satış:10.313,00₺Yarım Altın Alış: 20.102,00₺Yarım Altın Satış: 20.618,00₺Tam Altın Alış: 40.226,00₺Tam Altın Satış: 41.044,46₺