Yunan basını itiraf etti! Güç dengesi Ankara lehine değişti

Yunanistan merkezli haber kuruluşu Liberal, bir asır önce Türkiye'nin nüfusunun Yunanistan'ın iki katı bile değilken bugün bu farkın sekiz kata ulaştığına vurgu yaptı. Nüfus artışının, iki ülke arasındaki emek, bilimsel kapasite ve üretim potansiyeli farkını derinleştirdiğini ifade etti.Liberal'e göre, 40–50 milyonun üzerinde tüketiciye sahip iç pazarlar yerli otomotiv gibi yüksek uzmanlık gerektiren sektörleri destekleyebiliyor. Ayrıca 1 trilyon avroyu aşan GSYH'ye sahip ülkelerin savunmaya 30–40 milyar avro ayırmasının mümkün olduğu, buna karşın Yunanistan gibi 200–300 milyar avroluk ekonomiler için bunun olası olmadığı ifade edildi.Haberde, son 30 yılda Türk toplumunda yükselen İslami idealizmin Erdoğan'ı iktidara taşıdığı ve bunun Osmanlı gücünü yeniden tesis etme hayallerini beslediği ifade edildi. Liberal'e göre, Türkiye'yi Müslüman ülkelere teknolojik ve jeopolitik liderlik eden bir bölgesel güç yapma çabası, Ankara'yı İsrail'le karşı karşıya getirdi.Analizde, son yıllarda Yunanistan ile Türkiye arasındaki siyasi ve askeri güç dengesi belirgin biçimde Türkiye lehine değiştiği ve Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerinin, onu komşularıyla çatışmaya sürüklediği ifade edildi.Haberde, bazı ülkelerin Suriye ve Libya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'nin etki alanına girdiği, Yunanistan gibi ülkelerin ise bu duruma silahlanarak karşılık verdiği belirtildi.Yunanistan merkezli haberde, demografik, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler bir süredir Yunanistan ile Türkiye'yi çarpışma rotasına soktuğu ifade edilerek, Türkiye'nin savunma sanayideki atılımları, bölgedeki diplomatik başarısı ve askeri üstünlüğünün 2019'dan sonra Yunan hükümetlerinin Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonuna öncelik vermesinin bu nedenle tamamen yerinde olduğu vurgulandı.Yunanistan merkezli Liberal'e göre, İsrail de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişi karşısında Yunanistan'a benzer bir varoluşsal risk algılıyor. İsrail'in bir yandan Türkiye'nin potansiyel müttefikleriyle çevrelendiğini hissettiği, diğer yandan Ankara ile mücadele ettiği ifade edildi.