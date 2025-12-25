Yeni yılda yeni dönem! ChatGPT'ye yeni mod geliyor

Teknoloji basınında yer alan haberlere göre OpenAI, ChatGPT'ye yalnızca 18 yaş üstü kullanıcıların erişebileceği özel bir yetişkin modu eklemeye hazırlanıyor. Resmi adı “Adult Mode” olarak geçen bu özellik, standart sürüme kıyasla daha esnek ve yetişkinlere yönelik içeriklere izin verecek.Şirket yetkilileri, ChatGPT'nin daha önce yaptığı aşırı kısıtlamaların yetişkin kullanıcı deneyimini sınırladığını ve “yetişkinlere yetişkin gibi davranma” prensibine uygun olarak özel bir mod geliştirmek istediklerini belirtti.Yeni modun tüm ülkelerde aynı anda kullanıma açılması beklenmiyor. OpenAI'nin, yerel yasalar ve içerik düzenlemelerine göre ülkeden ülkeye farklı bir erişim politikası izleyeceği belirtiliyor.Yetişkin moduna geçiş için yaş doğrulaması zorunlu olacak. Şirketin yalnızca kullanıcı beyanına değil, yaş tahmini sistemleri ve ek doğrulama yöntemlerine de başvurabileceği ifade ediliyor.Standart ChatGPT'ye kıyasla daha esnek içerik sınırlarıYetişkinlere yönelik sohbetlerde daha açık anlatımAncak şiddet, yasa dışı içerik ve rıza dışı konular yine yasak olacakOpenAI cephesinden henüz kesin bir lansman tarihi ve kapsamlı özellik listesi açıklanmazken, yetişkin modunun 2026'nın ilk çeyreğinde test süreciyle gündeme gelmesi bekleniyor.