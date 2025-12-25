Meteoroloji Duyurdu! Karla Karışık Yağmur...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Mersin’in batı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.
Bölge Bölge Hava Durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 14°C – Yağmur ve sağanak
Çanakkale: 14°C – Yağmur ve sağanak
İstanbul: 13°C – Yağmur ve sağanak, hafta sonu kar yağışlı
Kırklareli: 11°C – Yağmur ve sağanak
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 8°C – Öğle ve akşam yağmurlu
Denizli: 16°C – Öğle saatlerinde yağışlı
İzmir: 17°C – Sağanak yağışlı
Muğla: 13°C – Sabah ve öğle sağanak
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ve Mersin'in batısı yağmur ve sağanak yağışlı. Antalya'nın doğusunda yağışlar yerel olarak kuvvetli.
Adana: 21°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 18°C – Sağanak yağışlı
Hatay: 16°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 12°C – Öğle ve akşam yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Pus ve sis görülebilir.
Ankara: 9°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Eskişehir: 7°C – Öğleden sonra yağmurlu
Kayseri: 11°C – Parçalı bulutlu
Konya: 10°C – Yağmur ve sağanak
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Bolu: 10°C – Öğleden sonra yağmurlu
Düzce: 12°C – Akşam saatlerinde yağışlı
Sinop: 10°C – Yağmur ve sağanak
Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinde yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Artvin çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Amasya: 7°C – Parçalı bulutlu
Rize: 11°C – Yağmur ve sağanak
Samsun: 10°C – Yağmur ve sağanak
Trabzon: 11°C – Yağmur ve sağanak
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis görülebilir.
Erzurum: 2°C – Parçalı bulutlu
Kars: 3°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 9°C – Parçalı bulutlu
Van: 6°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Batman: 10°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 12°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep: 14°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 11°C – Parçalı bulutlu