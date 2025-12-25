  • USD: 42,76 - 42,84
Meteoroloji Duyurdu! Karla Karışık Yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Mersin’in batı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

Bölge Bölge Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 14°C – Yağmur ve sağanak

Çanakkale: 14°C – Yağmur ve sağanak

İstanbul: 13°C – Yağmur ve sağanak, hafta sonu kar yağışlı

Kırklareli: 11°C – Yağmur ve sağanak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 8°C – Öğle ve akşam yağmurlu

Denizli: 16°C – Öğle saatlerinde yağışlı

İzmir: 17°C – Sağanak yağışlı

Muğla: 13°C – Sabah ve öğle sağanak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ve Mersin'in batısı yağmur ve sağanak yağışlı. Antalya'nın doğusunda yağışlar yerel olarak kuvvetli.

Adana: 21°C – Parçalı bulutlu

Antalya: 18°C – Sağanak yağışlı

Hatay: 16°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 12°C – Öğle ve akşam yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Pus ve sis görülebilir.

Ankara: 9°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

Eskişehir: 7°C – Öğleden sonra yağmurlu

Kayseri: 11°C – Parçalı bulutlu

Konya: 10°C – Yağmur ve sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Bolu: 10°C – Öğleden sonra yağmurlu

Düzce: 12°C – Akşam saatlerinde yağışlı

Sinop: 10°C – Yağmur ve sağanak

Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinde yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Artvin çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Amasya: 7°C – Parçalı bulutlu

Rize: 11°C – Yağmur ve sağanak

Samsun: 10°C – Yağmur ve sağanak

Trabzon: 11°C – Yağmur ve sağanak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis görülebilir.

Erzurum: 2°C – Parçalı bulutlu

Kars: 3°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 9°C – Parçalı bulutlu

Van: 6°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Batman: 10°C – Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 12°C – Parçalı bulutlu

Gaziantep: 14°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 11°C – Parçalı bulutlu