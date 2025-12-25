Meteoroloji Duyurdu! Karla Karışık Yağmur...

Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bursa: 14°C – Yağmur ve sağanakÇanakkale: 14°C – Yağmur ve sağanakİstanbul: 13°C – Yağmur ve sağanak, hafta sonu kar yağışlıKırklareli: 11°C – Yağmur ve sağanakParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Afyonkarahisar: 8°C – Öğle ve akşam yağmurluDenizli: 16°C – Öğle saatlerinde yağışlıİzmir: 17°C – Sağanak yağışlıMuğla: 13°C – Sabah ve öğle sağanakParçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ve Mersin'in batısı yağmur ve sağanak yağışlı. Antalya'nın doğusunda yağışlar yerel olarak kuvvetli.Adana: 21°C – Parçalı bulutluAntalya: 18°C – Sağanak yağışlıHatay: 16°C – Parçalı bulutluIsparta: 12°C – Öğle ve akşam yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Pus ve sis görülebilir.Ankara: 9°C – Akşam saatlerinden itibaren yağmurluEskişehir: 7°C – Öğleden sonra yağmurluKayseri: 11°C – Parçalı bulutluKonya: 10°C – Yağmur ve sağanakParçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Bolu: 10°C – Öğleden sonra yağmurluDüzce: 12°C – Akşam saatlerinde yağışlıSinop: 10°C – Yağmur ve sağanakZonguldak: 12°C – Gece saatlerinde yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Artvin çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Amasya: 7°C – Parçalı bulutluRize: 11°C – Yağmur ve sağanakSamsun: 10°C – Yağmur ve sağanakTrabzon: 11°C – Yağmur ve sağanakParçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis görülebilir.Erzurum: 2°C – Parçalı bulutluKars: 3°C – Parçalı bulutluMalatya: 9°C – Parçalı bulutluVan: 6°C – Parçalı bulutluParçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Batman: 10°C – Parçalı bulutluDiyarbakır: 12°C – Parçalı bulutluGaziantep: 14°C – Parçalı bulutluMardin: 11°C – Parçalı bulutlu