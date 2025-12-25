  • USD: 42,76 - 42,84
Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir hurdacı atölyesinde ısınmak için yaktığı ateşe sönmesin diye tiner döktü. Bu sırada meydana gelen parlama nedeniyle alevler içerisinde kalan ve yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ekleme: 25.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:08 / Editör: Erhan Şimşek
Kendini Alevler İçinde Bıraktı!Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Çevre Yolu'ndaki bir hurda atölyesinde, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, gece bekçisi olarak görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bidon içerisinde ateş yaktı.

Şahıs, daha sonrasında ateşin sönmemesi için tenekede bulunan tineri ateşin üzerine döktü.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bu sırada tinerin bir anda parlamasıyla bekçi, alevlerin arasında kaldı.

Diğer işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçi, tedaviye alındı.

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.